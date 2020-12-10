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Клуни так резко похудел ради роли больного раком астронома, что попал в больницу

Актёр винит в этом слишком строгую диету.

10 декабря 2020, 11:43

Американский актёр Джордж Клуни попал в больницу. Это случилось из-за его экстренного похудения для фильма "Полуночное небо", сообщает Mirror.

Клуни был госпитализирован с сильной болью в животе. Врачи диагностировали панкреатит, и актёр был вынужден провести в больнице несколько дней. По мнению Джорджа, дело в его диете. 59-летний Клуни похудел почти на 13 килограммов, чтобы сыграть больного раком астронома, выжившего после глобальной катастрофы.

Я думаю, я слишком сильно старался сбросить вес и, возможно, не следил за собой, — признал актёр.

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Джордж Клуни родился 6 мая 1961 года в штате Кентукки, в семье королевы красоты штата Нины Брюс и телеведущего Ника Клуни. Он начал свою карьеру актёра в пять лет, так как часто навещал отца на работе, где его и заметили. Сейчас Клуни является обладателем двух "Оскаров": один он получил за роль второго плана в фильме "Сириана", а второй — как продюсер за фильм "Операция "Арго". Больше об именитом актёре вы можете узнать на сайте uznayvse.ru.

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Георгий Грачев
Георгий Грачев

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