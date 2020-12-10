Стало известно, сколько россиян уже получили прививку от коронавируса
Вакцина "Спутник V" стала первым подобным препаратом в мире.
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Более 150 тысяч жителей России уже прошли процедуру вакцинации, в которой используется препарат российской разработки "Спутник V". Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".
— Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тысяч жителей. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против CoViD-19, чем в любой другой стране мира с использованием аналогичного препарата, — сказал Гинцбург.
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Ранее Лайф рассказывал, что массовая вакцинация от коронавируса оказалась под угрозой в США.
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