Стало известно, сколько россиян уже получили прививку от коронавируса

Более 150 тысяч жителей России уже прошли процедуру вакцинации, в которой используется препарат российской разработки "Спутник V". Об этом сообщил глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург в интервью каналу "Россия 24".

— Данный препарат у нас в стране в рамках гражданского оборота на сегодняшний день получили уже более 150 тысяч жителей. Это наибольшее количество вакцинированных препаратом против CoViD-19, чем в любой другой стране мира с использованием аналогичного препарата, — сказал Гинцбург.