Президент Аргентины пообещал первым в стране привиться российской вакциной от коронавируса

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что станет первым гражданином страны, который получит прививку российской вакциной "Спутник V" от коронавируса. Он пояснил, что у него нет никаких сомнений в качестве препарата и таким образом он намерен дать гражданам своей страны пример.

— В Аргентине многие сомневаются в способностях российской науки… Но, чтобы снять все сомнения, я буду первым, кто привьётся вакциной, когда она сюда прибудет, потому что у меня нет никакого сомнения в качестве вакцины… Я вакцинируюсь раньше всех, чтобы ни у кого не было страха, — сказал аргентинский лидер.

Альберто Фернандес добавил, что первые поставки российской вакцины в Аргентину начнутся до конца года. Всего же поставленных по контракту доз препарата хватит, чтобы привить 10 миллионов аргентинцев.

— В течение января у нас будет достаточно доз, чтобы прививку получило 5 млн человек, а в феврале будут получены остальные [дозы], — пояснил президент Аргентины.

Как сообщал Лайф, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил, что российские вакцины от коронавируса ожидает "взрывной спрос". Он также напомнил, что в первую очередь препаратами обеспечат россиян.