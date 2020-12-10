Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Президент Аргентины пообещал первым в стране привиться российской вакциной от коронавируса

Буэнос-Айрес подписал соглашение с Москвой на поставку препарата "Спутник V".

10 декабря 2020, 15:54
<p>Президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото © ТАСС / AP Photo / Sara Aliaga</p>

Президент Аргентины Альберто Фернандес. Фото © ТАСС / AP Photo / Sara Aliaga

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что станет первым гражданином страны, который получит прививку российской вакциной "Спутник V" от коронавируса. Он пояснил, что у него нет никаких сомнений в качестве препарата и таким образом он намерен дать гражданам своей страны пример.

В Аргентине многие сомневаются в способностях российской науки… Но, чтобы снять все сомнения, я буду первым, кто привьётся вакциной, когда она сюда прибудет, потому что у меня нет никакого сомнения в качестве вакцины… Я вакцинируюсь раньше всех, чтобы ни у кого не было страха, — сказал аргентинский лидер.

Альберто Фернандес добавил, что первые поставки российской вакцины в Аргентину начнутся до конца года. Всего же поставленных по контракту доз препарата хватит, чтобы привить 10 миллионов аргентинцев.

В течение января у нас будет достаточно доз, чтобы прививку получило 5 млн человек, а в феврале будут получены остальные [дозы], — пояснил президент Аргентины.

Британские вирусологи положительно оценили данные о российской вакцине от коронавируса "Спутник V"

Британские вирусологи положительно оценили данные о российской вакцине от коронавируса "Спутник V"

Специалисты отмечают, что нет причин сомневаться в результатах.

Как сообщал Лайф, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил, что российские вакцины от коронавируса ожидает "взрывной спрос". Он также напомнил, что в первую очередь препаратами обеспечат россиян.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1