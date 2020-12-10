Голикова рассказала, сколько вакцин от коронавируса поступит в гражданский оборот
Распределение по регионам будет вестись с учётом эпидемиологической ситуации в каждом из них.
Около 6,9 миллиона доз российской вакцины "Спутник V" поступят в гражданский оборот в период с декабря по конец февраля. Также в это время на рынок будет поставляться вакцина центра "Вектор". Такие данные привёл вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
— Предполагается, что в период с декабря по конец февраля в гражданский оборот поступит около 6,9 миллиона доз вакцины "Спутник V", плюс дополнительно вакцина центра "Вектор", объёмы которой поступления в гражданский оборот сейчас оцениваются, — заявила вице-премьер в ходе брифинга.
При этом Татьяна Голикова уточнила, что только в течение этой недели в оборот поставят 7,8 тысячи доз вакцины "Эпиваккорона" государственного научного центра "Вектор".
Учёный рассказал, когда и какую прививку от ковида можно делать аллергикамАмериканская вакцина может быть для них опасна, а вот российская "Спутник V" действует иначе.
Как сообщал Лайф, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил, что российские вакцины от коронавируса ожидает "взрывной спрос". Он также напомнил, что в первую очередь препаратами обеспечат россиян.
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