На Урале начали судить девушку за купленное в Польше лекарство. Обвиняют в контрабанде наркотиков
Дарья уверяет, что не знала о запрещённом веществе в составе препарата.
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В Екатеринбурге начался суд над 25-летней Дарьей Беляевой. Её обвиняют в контрабанде наркотиков. Девушка заказала себе в интернет-аптеке антидепрессант Elontril из Польши. Оказалось, в нём есть бупропион. Это производное запрещённого в России эфедрона.
— Вообще без задней мысли заказывала. Думала, что это безопасно и законно, — рассказал Дарья Лайфу.
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Со слов девушки, препарат ей нужен был лишь для лечения депрессии, из-за которой она не могла даже на работу выйти. Девушка рассказывает, что её знакомые принимали такое же лекарство, поэтому она не подозревала, что может нарушить закон.
Девушке грозит или признание невменяемой (есть предпосылки по результатам экспертизы), или 10–15 лет колонии.
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