В Подмосковье масштабный пожар охватил лабораторию ФМБА — видео

В подмосковном Красногорске масштабный пожар охватил лабораторию Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства. Судя по кадрам с места ЧП, которые оказались в распоряжении Лайфа, в здании обрушилась кровля.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Огонь успел охватить площадь примерно 500 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 20:47. Как сообщили в региональном управлении МЧС, задействованы 18 единиц техники, 63 человека. Пострадавших нет.

А прошлой ночью в Москве произошёл пожар в сталинской высотке.