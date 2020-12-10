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В Подмосковье масштабный пожар охватил лабораторию ФМБА — видео

Задействовано несколько десятков сотрудников МЧС. Пострадавших нет.

10 декабря 2020, 17:52

В подмосковном Красногорске масштабный пожар охватил лабораторию Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства. Судя по кадрам с места ЧП, которые оказались в распоряжении Лайфа, в здании обрушилась кровля.

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Огонь успел охватить площадь примерно 500 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 20:47. Как сообщили в региональном управлении МЧС, задействованы 18 единиц техники, 63 человека. Пострадавших нет.

Масштабный пожар с фейерверками на рынке в Ростове-на-Дону потушили спустя сутки

Масштабный пожар с фейерверками на рынке в Ростове-на-Дону потушили спустя сутки

В результате ЧП никто не пострадал.

А прошлой ночью в Москве произошёл пожар в сталинской высотке.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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