В Подмосковье масштабный пожар охватил лабораторию ФМБА — видео
Задействовано несколько десятков сотрудников МЧС. Пострадавших нет.
В подмосковном Красногорске масштабный пожар охватил лабораторию Научного центра биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства. Судя по кадрам с места ЧП, которые оказались в распоряжении Лайфа, в здании обрушилась кровля.
Огонь успел охватить площадь примерно 500 квадратных метров. Возгорание было локализовано в 20:47. Как сообщили в региональном управлении МЧС, задействованы 18 единиц техники, 63 человека. Пострадавших нет.
Масштабный пожар с фейерверками на рынке в Ростове-на-Дону потушили спустя суткиВ результате ЧП никто не пострадал.
А прошлой ночью в Москве произошёл пожар в сталинской высотке.
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