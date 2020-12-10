Коннозаводчиков — под контроль. Милонов прокомментировал инцидент с лошадью, откусившей часть носа петербуржцу

Появление лошадей в густонаселённом городе ничем не регулируется, кроме Правил дорожного движения. На это указал сегодня депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя Лайфу инцидент в Санкт-Петербурге, где такое животное откусило мужчине кончик носа. Парламентарий предлагает объединить коннозаводчиков в один профсоюз, чтобы он отвечал за их действия.

— Свод правил должен выполняться, такой как обязательное наличие каких-то вещей, которые не позволят экскрементам повсеместно валяться. Это должна быть обязанность — поддержание чистоты. Они вполне могут вступить в ту же самую ассоциацию, в которую должны вступить все наши аниматоры, уличные художники и т.д. Для того чтобы не было каких-то диких вещей, когда подбегают всякие слоники, обнимаются с туристами, а потом вымогают у них 500 рублей за фотографию, — заявил Лайфу Милонов.

Депутат подчеркнул, что если коннозаводчики не захотят или не организуются для создания подобных профсоюзов, то их под крыло могут взять уличные художники. Это же позволит избежать лишней бюрократии, чтобы не заставлять каждого владельца лошади "бегать по инстанциям".

— Чтобы это было на уровне профсоюза, который представляет интересы музыкантов, художников, аниматоров, лошадников и т.д. Городу будет проще так разговаривать. Потому что недостойное поведение одного сразу вызовет расторжение договора со всеми. Эта организация будет заинтересована в поддержании должного уровня, адекватного. Чтобы "Пушкин" был чистый, "Екатерина" не ходила пьяная, перегаром не дышала, — подытожил Милонов.

Напомним, инцидент произошёл на углу Литейного проспекта и улицы Белинского в Петербурге. Лайф публиковал кадры, на которых видно тот самый укус.