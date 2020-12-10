На Урале работница благотворительного фонда вывела за рубеж миллиарды рублей

Суд в Екатеринбурге вынес приговор группе из трёх человек, в которую входила сотрудница благотворительного фонда "ЯМама". Они на протяжении четырёх лет выводили деньги в иностранные банки. Незаконные операции с валютой совершались под видом продажи трубной продукции и металлопроката.

— Деньги переводились на банковские счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте в рублёвом эквиваленте 2,8 миллиарда рублей. Агенту валютного контроля (коммерческим банкам) были предоставлены подложные документы, — сообщили Ura.ru в Прокуратуре Свердловской области.

По данным следствия, в валютные махинации их вовлёк директор некой фирмы, который сейчас находится в розыске. А вот участникам группы, куда вошли 42-летний Евгений Пляскин, 28-летний Никита Лукоянов и 36-летняя Наталья Устюгова, уйти от правосудия не удалось.

— По месту жительства подозреваемых и в арендованных офисных помещениях представители МВД провели обыски. Обнаружены учредительные документы, печати, штампы, электронные подписи, обеспечивавшие доступ к банковским счетам подконтрольных юридических лиц. Материалы уголовного дела насчитывали более 80 томов, — рассказал Лайфу глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

В итоге Пляскин получил пять лет колонии, Лукоянов — два года, Устюгова — три года общего режима. Также они приговорены к штрафам от 50 до 200 тысяч рублей.

А в Башкирии ранее суд признал супругов виновными в хищении у банка 25 миллионов рублей. Они получили по пять и шесть лет лишения свободы в колонии общего режима.