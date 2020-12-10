"Дают стойкость и надежду". Стилист прокомментировал выбор двух главных оттенков 2021 года

Специалисты Института цвета Pantone выбрали два самых главных, по их мнению, оттенка для 2021 года. Ими стали глубокий серый и яркий жёлтый. Такое решение Лайфу прокомментировал стилист и парикмахер Владимир Дубинин.

— Это ободряющие энергичные оттенки, помогают нам преодолеть неопределённость! В настоящее время людям не хватает стабильности и позитива в завтрашнем дне. Эмоционально мы истощены пандемией и ограничениями в свободе действий. Эти цветовые сочетания дают стойкость и надежду, иными словами союз силы и позитива, — отметил Дубинин.

Серый цвет стилист назвал символом стабильности и равновесия. Жёлтый — самым жизнерадостным. Он стимулирует выработку гормона радости, серотонина.

— Но всё же Институт цвета Pantone не законодатель мод в том, что касается трендовых оттенков. Он не устанавливает тенденции, а лишь собирает ежегодные данные и отражает их в своём отчёте, — подчеркнул Владимир Дубинин.

Всегда должен оставаться здравый смысл и собственное видение цветотипа, отмечает стилист.

А вот известная финская лакокрасочная компания ранее предложила только один цвет 2021 года.