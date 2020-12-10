"Дают стойкость и надежду". Стилист прокомментировал выбор двух главных оттенков 2021 года
Первый — символ стабильности и равновесия, второй — радости жизни.
Фото © Pantone
Специалисты Института цвета Pantone выбрали два самых главных, по их мнению, оттенка для 2021 года. Ими стали глубокий серый и яркий жёлтый. Такое решение Лайфу прокомментировал стилист и парикмахер Владимир Дубинин.
— Это ободряющие энергичные оттенки, помогают нам преодолеть неопределённость! В настоящее время людям не хватает стабильности и позитива в завтрашнем дне. Эмоционально мы истощены пандемией и ограничениями в свободе действий. Эти цветовые сочетания дают стойкость и надежду, иными словами союз силы и позитива, — отметил Дубинин.
"Воплощают силу и позитив". Названы два главных цвета 2021 годаПо словам директора института Pantone, их сочетание позволит чувствовать себя воодушевлёнными и возвышенными.
Серый цвет стилист назвал символом стабильности и равновесия. Жёлтый — самым жизнерадостным. Он стимулирует выработку гормона радости, серотонина.
— Но всё же Институт цвета Pantone не законодатель мод в том, что касается трендовых оттенков. Он не устанавливает тенденции, а лишь собирает ежегодные данные и отражает их в своём отчёте, — подчеркнул Владимир Дубинин.
Всегда должен оставаться здравый смысл и собственное видение цветотипа, отмечает стилист.
А вот известная финская лакокрасочная компания ранее предложила только один цвет 2021 года.
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