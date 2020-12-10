"Она думала, что её угощают". Очевидица рассказала Лайфу, как кусачая лошадь лишила петербуржца носа

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Подруга хозяйки той самой лошади, которая откусила часть носа петербуржцу, рассказала Лайфу, как всё произошло. По словам Веры, выпившая компания захотела погладить и угостить питомицу, однако один из молодых людей оказался слишком "дружелюбным", не выдержал дистанцию и испугал животное, на что оно ответило укусом.

Вера с подругой катались на лошадях и уже собирались домой, когда их окружила выпившая компания, которая вышла из караоке. Молодые люди обступили девушек и попросили погладить и покормить одну из лошадей.

— Их сразу предупредили, что её по морде трогать нельзя, она этого не любит, и сахаром из кафе угостить тоже нельзя. С собой была морковь, и подруга дала угостить. Несколько человек из компании гладили по шее, а Василий (пострадавший. — Прим. Лайфа) стоял напротив морды. Подруга сказала: "Аккуратнее, не гладьте по морде, она этого не любит". После Василий приблизил своё лицо к носу лошади на расстояние пяти-десяти сантиметров. Она не кинулась и не набросилась на него. Возможно, она испугалась или подумала, что её вновь угощают, вследствие чего укусила, — рассказывает девушка.

Хозяйки лошадей растерялись и предложили пострадавшему помощь, убедились, что ему вызвали скорую. Вера говорит, что оставила компании свой номер и сразу же ответила, когда позвонила полиция.

Напомним, инцидент произошёл на углу Литейного проспекта и улицы Белинского в Петербурге. Лайф публиковал кадры, на которых видно тот самый "кусь".