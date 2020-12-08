В Москве произошёл пожар в сталинской высотке

Видео © Mash

В Москве загорелась сталинская высотка по адресу Котельническая набережная, д. 1/15, наблюдается белый дым, идущий с верхних этажей. Видео с места инцидента публикует Mash.

— 9 декабря в 23:56 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о задымлении по адресу Котельническая набережная, д. 1/15, — сообщили в ГУ МЧС России по Москве.

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу и приступили к разведке. Информации о пострадавших не поступало. По информации Лайфа, возгорание началось в мусоропроводе.

Ранее Лайф публиковал видео с последствиями пожара в столичном онкоцентре.