В Москве произошёл пожар в сталинской высотке
Информации о пострадавших не поступало.
Видео © Mash
В Москве загорелась сталинская высотка по адресу Котельническая набережная, д. 1/15, наблюдается белый дым, идущий с верхних этажей. Видео с места инцидента публикует Mash.
— 9 декабря в 23:56 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о задымлении по адресу Котельническая набережная, д. 1/15, — сообщили в ГУ МЧС России по Москве.
Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали по данному адресу и приступили к разведке. Информации о пострадавших не поступало. По информации Лайфа, возгорание началось в мусоропроводе.
Ранее Лайф публиковал видео с последствиями пожара в столичном онкоцентре.
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