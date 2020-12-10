В России могут ввести ограничения на стоимость сахара и подсолнечного масла

Правительство России может ввести ограничение по стоимости сахара и подсолнечного масла. Соответствующая рекомендация была озвучена на совещании представителей отрасли АПК с вице-премьером Андреем Белоусовым, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

— Дана рекомендация придерживаться определённого уровня цен. Например, сахар в опте не должен стоить дороже 36 руб./кг, в рознице — 45 руб./кг, подсолнечное масло — 95 и 110 руб./кг соответственно, — рассказал агентству один из источников на рынке.

Эти же сведения агентству подтвердил другой источник в отрасли, отметив, что слышал эту информацию от представителей крупнейших сетей, которые участвовали в совещании.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания правительства назвал ответственных за рост цен на продукты. Он призвал производителей, руководителей торговых сетей и экспортёров "не наживаться на людях". И подчеркнул, что необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием.