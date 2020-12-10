Боярский: Мы рассуждаем о потерях бизнеса и загрузке театров, пока не увидели задыхающегося родственника на ИВЛ

По словам депутата Госдумы, от введённых в стране ограничений пострадали все, но человеческая жизнь всё-таки важнее.

Боярский: Мы рассуждаем о потерях бизнеса и загрузке театров, пока не увидели задыхающегося родственника на аппарате ИВЛ

Депутат Госдумы Сергей Боярский считает оправданными ограничения, введённые из-за коронавируса на крупных концертных площадках или в ресторанах, однако говорить о потере дохода конкретно у артистов или у бизнесменов, по его словам, не совсем верно — 2020 год изменил планы у любого россиянина. Своими мыслями на этот счёт он поделился с ведущими шоу "Дайте сказать".

— Если бы мы доподлинно знали, кто где подхватил ковид, у нас бы была совершенно другая карта ограничений и по стране, и в отдельно взятом регионе. Ну не верю я, что фуд-корт опаснее ресторана. Не верю, что экскурсионный автобус опаснее автобуса маршрутного. Не верю, что драматический театр, где публика не то чтобы особая, давай не будем делить, у нас те же самые люди ходят в Петербурге и на Басту, и в БДТ, но они ведут себя там по-разному, — рассуждает депутат. — Рок-концерт предполагает взять девушку на плечи, обняться, потанцевать, перемещаться в толпе, подойти ближе к сцене. А если мы говорим о Драмтеатре, ты туда пришёл, там нет толпы на входе, нет толпы на выходе, занял своё место.

И тем не менее, по словам Боярского, многие перестают рассуждать о сохранности бизнеса и загрузке в театрах, пока не увидели задыхающегося родственника на аппарате ИВЛ или пока не зашли в "красную зону", где врачи не могут сутками снять с себя защиту.

— В этой ситуации коронавирусной нет правых и виноватых, нет одной истинной позиции. Каждый старается защитить своё и найти компромисс. Нам нужно и жизни сохранить с точки зрения медицинской, и здоровье, но с другой стороны — жизни людей, которым нужно работать, кормить семью, платить ипотеку, автокредит, и в принципе [они] вкладывают душу в маленькие заведения, набрали кредитов, долгов, строили планы. Планы изменились у всех в 2020 году, это нужно признать, — добавил он.