Самолёт с мёртвым пассажиром на борту экстренно сел в Екатеринбурге
Медики оказались уже бессильны.
Фото © ТАСС / Сорокин Донат
Самолёту, который совершал рейс из Омска в Москву, пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. На его борту скончался пассажир. Мужчине стало плохо в полёте, а когда его смогли обследовать врачи, то уже лишь констатировали смерть.
— Рейс S7–2564 Омск — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия пассажира. По прилёте в аэропорт воздушное судно встретила бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, медики констатировали смерть пассажира, — цитирует портал E1.RU пресс-службу воздушной гавани.
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Ранее пассажиры рейса Петербург — Москва устроили драку из-за места в самолёте и задержали вылет. Экипаж принял решение вернуть лайнер на стоянку, а участники конфликта вместо столицы отправились в отделение полиции.
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