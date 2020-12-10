Самолёт с мёртвым пассажиром на борту экстренно сел в Екатеринбурге

Самолёту, который совершал рейс из Омска в Москву, пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. На его борту скончался пассажир. Мужчине стало плохо в полёте, а когда его смогли обследовать врачи, то уже лишь констатировали смерть.