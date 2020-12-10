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Самолёт с мёртвым пассажиром на борту экстренно сел в Екатеринбурге

Медики оказались уже бессильны.

10 декабря 2020, 18:06
<p>Фото © ТАСС / Сорокин Донат</p>

Фото © ТАСС / Сорокин Донат

Самолёту, который совершал рейс из Омска в Москву, пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. На его борту скончался пассажир. Мужчине стало плохо в полёте, а когда его смогли обследовать врачи, то уже лишь констатировали смерть.

Рейс S7–2564 Омск — Москва совершил посадку в аэропорту Екатеринбурга по причине ухудшения самочувствия пассажира. По прилёте в аэропорт воздушное судно встретила бригада скорой помощи. Поднявшись на борт, медики констатировали смерть пассажира, — цитирует портал E1.RU пресс-службу воздушной гавани.

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Буйный пассажир требовал, чтобы полиция "зачитала ему права".

Ранее пассажиры рейса Петербург — Москва устроили драку из-за места в самолёте и задержали вылет. Экипаж принял решение вернуть лайнер на стоянку, а участники конфликта вместо столицы отправились в отделение полиции.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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