США и Великобритания ввели новые санкции против России

Соединённые Штаты и Великобритания ввели новые санкции против России. В них фигурируют несколько человек и организации, имеющие отношение к Чечне.

Это советник главы республики по безопасности Даниил Мартынов, вице-премьер Чечни Вахит Усмаев, представитель главы Чечни Зияд Сабсаби, тренер лошадей Рамзана Кадырова Сатиш Симар, представитель главы Чечни в Европе Тимур Дугазаев. Кроме того, это организации Фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб "Ахмат", чемпионат "Ахмат", "Ахмат ММА", "Чеченские минеральные воды" и "Мегастройинвест".

В британском же новом санкционном списке упоминаются имена спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, главы МВД Чечни Аюба Катаева и его заместителя Апты Алаудинова.

Что касается самого главы Чечни Рамзана Кадырова, он уже давно под санкциями США.

А три дня назад США усилили санкции против Китая. Это привычная политика для властей Соединённых Штатов.