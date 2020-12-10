США и Великобритания ввели новые санкции против России
Поводом для них заявлены якобы имеющие место "нарушения прав человека".
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Соединённые Штаты и Великобритания ввели новые санкции против России. В них фигурируют несколько человек и организации, имеющие отношение к Чечне.
Это советник главы республики по безопасности Даниил Мартынов, вице-премьер Чечни Вахит Усмаев, представитель главы Чечни Зияд Сабсаби, тренер лошадей Рамзана Кадырова Сатиш Симар, представитель главы Чечни в Европе Тимур Дугазаев. Кроме того, это организации Фонд Ахмата Кадырова, футбольный клуб "Ахмат", чемпионат "Ахмат", "Ахмат ММА", "Чеченские минеральные воды" и "Мегастройинвест".
В Германии подсчитали убытки Евросоюза от антироссийских санкций. Счёт идёт на миллиардыУсиление ограничений приведёт к значительным экономическим потерям, отметили эксперты.
В британском же новом санкционном списке упоминаются имена спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, главы МВД Чечни Аюба Катаева и его заместителя Апты Алаудинова.
Что касается самого главы Чечни Рамзана Кадырова, он уже давно под санкциями США.
А три дня назад США усилили санкции против Китая. Это привычная политика для властей Соединённых Штатов.
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