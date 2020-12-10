"Работоспособный орган". Эксперт рассказала об эволюции Совета по правам человека
По словам Алёны Август, работа членов СПЧ наконец приобрела прикладной характер.
Участники заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Фото © Kremlin.ru
Совет при президенте по правам человека превратился из группы людей, которые "о чём-то горланят и голосят", в достаточно работоспособный орган. Такую оценку в беседе с Лайфом высказала политконсультант Алёна Август. Она назвала плодотворным заседание СПЧ, которое сегодня провёл глава государства Владимир Путин, и отметила, что работа этого органа наконец приобрела прикладной характер.
Путин отреагировал на идею о широкой амнистии. Напомнил о печальном опыте царской РоссииГлава государства считает, что этот вопрос нужно рассматривать очень внимательно.
— В той точке сборки, в которой сейчас находится СПЧ, он начал заниматься делом. Я не раз говорила о том, что в предыдущем составе, к сожалению, это были больше дискуссии, обсуждение, — рассуждает собеседница Лайфа.
Одной из главных тем, прозвучавших на заседании, эксперт выделила права пациентов в тех регионах, где пандемия выявила слабости в системе, и люди онкобольные, с хроническими заболеваниями оказались без должной медицинской поддержки.
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— Эту проблему уже озвучивали, и президент, и Фадеев на неё обратили внимание, — отметила Август. — СПЧ — это орган, который в том числе занимается поддержкой прав людей, которых необходимо защищать.
Отдельный блок заседания был посвящён эпидемии коронавируса, на фоне которой СПЧ занимается конкретной прикладной работой вплоть до разработки предложений по правилам дезинфекции. По словам политтехнолога, это ещё раз подчёркивает готовность СПЧ разбираться в проблемах, которые касаются всех людей без исключения.
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— Это тема для общества новая, все подходят по-разному, необходим какой-то авторитет и принять всем чёткие правила взаимодействия в той ситуации, в которой мы все неожиданно оказались, — резюмировала она.
Ранее Лайф рассказывал, что в День прав человека Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл заседание СПЧ, на котором обсуждался самый широкий круг вопросов: от пандемии и цифровизации общества до дела Ивана Сафронова и идеи широкой амнистии.
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