Задержана банда грабителей, расстрелявших владельца коттеджа в Подмосковье — видео

Задержана банда грабителей, которые в конце октября этого года убили москвича в его доме в деревне Ефимово под Истрой. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

Грабители в масках ворвались на территорию коттеджа. Там их увидел владелец дома. Он открыл огонь из травматического пистолета. Те ответили, ранили 65-летнего мужчину в живот, и он умер.

Подозреваемых долго искали. Задержания проходили в нескольких регионах. По версии следствия, это их не первый налёт на данный коттедж. Теперь три их уголовных дела соединены в одно. Налётчиков проверят на причастность к другим преступлениям.

Ранее в Подмосковье был совершён похожий налёт на дом "колбасного короля". Владимир Маругов также был убит налётчиками.