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Категорий: 17

Задержана банда грабителей, расстрелявших владельца коттеджа в Подмосковье — видео

Оказалось, это был уже не первый их налёт на этот дом.

10 декабря 2020, 15:25
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Задержана банда грабителей, которые в конце октября этого года убили москвича в его доме в деревне Ефимово под Истрой. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.

Грабители в масках ворвались на территорию коттеджа. Там их увидел владелец дома. Он открыл огонь из травматического пистолета. Те ответили, ранили 65-летнего мужчину в живот, и он умер.

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Подозреваемых долго искали. Задержания проходили в нескольких регионах. По версии следствия, это их не первый налёт на данный коттедж. Теперь три их уголовных дела соединены в одно. Налётчиков проверят на причастность к другим преступлениям.

Ранее в Подмосковье был совершён похожий налёт на дом "колбасного короля". Владимир Маругов также был убит налётчиками.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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