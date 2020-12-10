Задержана банда грабителей, расстрелявших владельца коттеджа в Подмосковье — видео
Оказалось, это был уже не первый их налёт на этот дом.
Задержана банда грабителей, которые в конце октября этого года убили москвича в его доме в деревне Ефимово под Истрой. Об этом сообщили в ГСУ СКР по Московской области.
Грабители в масках ворвались на территорию коттеджа. Там их увидел владелец дома. Он открыл огонь из травматического пистолета. Те ответили, ранили 65-летнего мужчину в живот, и он умер.
В Туле ФСБ предотвратила вооружённое нападение на школуУ парня 2002 года рождения изъяли обрез охотничьего ружья.
Подозреваемых долго искали. Задержания проходили в нескольких регионах. По версии следствия, это их не первый налёт на данный коттедж. Теперь три их уголовных дела соединены в одно. Налётчиков проверят на причастность к другим преступлениям.
Ранее в Подмосковье был совершён похожий налёт на дом "колбасного короля". Владимир Маругов также был убит налётчиками.
Выбор редакции
Москвич выбросил дочь из окна и покончил c собой. Перед трагедией его жена услышала крик "Не надо!"
"Небо мной руководит". Россиянин топором разбил стёкла 12 машин — видео
Пьяный житель Екатеринбурга сломал нос женщине-врачу, приехавшей на вызов к ребёнку
Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака
"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом
Комментариев: 0