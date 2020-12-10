Путин поручит разработать концепцию защиты прав человека в киберпространстве

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с СПЧ пообещал дать поручение разработать проект концепции защиты прав человека в цифровом пространстве. Этим займётся правительство совместно с советом.

С такой просьбой обратился член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, в проект концепции должны в том числе войти меры по повышению цифровой грамотности, навыков информационной безопасности и цифровой гигиены.

— Правительство уже этим занимается. Но, видимо, нужно обратить внимание правительства, я обязательно это сделаю, чтобы привлекали вашу структуру и таких специалистов, как вы, которые занимаются этим независимо от бюрократических структур. Это востребовано абсолютно. Обязательно это сделаю, обещаю, — сказал Путин Кабанову.

Путин подчеркнул, что россиян действительно волнуют вопросы обеспечения их прав в цифровой среде.

— На первом плане из того, что людей волнует с точки зрения обеспечения их прав, — это здоровье и права в сфере здравоохранения. На втором месте — образование, на третьем месте — защита личных данных и всего, что связано с личной жизнью, в том числе вот в этой сфере. То есть это людей реально волнует. Вы сказали, что общество не осознаёт угрозы. Осознаёт, — добавил президент.