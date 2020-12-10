"Да, это Путин". Президент позвонил пенсионерке, которая загадала желание об этом на Новый год

Президент России Владимир Путин созвонился с 97-летней Натальей Донсковой из Ессентуков, которая передала правозащитникам своё новогоднее пожелание о разговоре с главой государства, но забыла оставить свой телефонный номер. Пенсионерка, вероятно, сперва не поверила, что ей звонит именно президент, потому он несколько раз подтвердил: "Да, это Путин".

— Ессентуки стали красивым городом, именно потому что вы, ваше поколение, такие, как вы, обеспечили Победу в Великой Отечественной войне. И мы смогли в полной мере воспользоваться результатами этой Победы. Но мы должны ещё, опираясь на то, что вы сделали, сделать ещё больше. Я прочитал вашу биографию — она удивительная! Наталья Ивановна, мы желаем вам здоровья и всего самого-самого доброго. Я вас обнимаю крепко, — заявил в ходе разговора президент.

Отметим, Наталья Донскова является ветераном Великой Отечественной войны. Будучи медиком, она прошла Сталинградскую битву, Курскую дугу, бои за освобождение Украины и Европы. У неё 22 государственные награды, среди которых медаль "За боевые заслуги", медаль Жукова и орден Отечественной войны.

Как сообщал Лайф, во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) президенту рассказали о 97-летней пенсионерке из Ставрополья, которая загадала на Новый год желание о беседе с президентом. Но, когда Владимир Путин попросил у правозащитников её номер телефона, выяснилось, что женщина забыла его оставить. Тогда президент попросил ФСБ и МВД найти номер Натальи Ивановны.