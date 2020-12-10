Путин рассказал о косвенном признании Ходорковским вины перед помилованием

В прошении о помиловании президенту России Михаил Ходорковский косвенно, но признал вину за совершённые им преступления. Об этом на встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) заявил президент РФ Владимир Путин. Так он ответил на высказывание участницы встречи о том, что осуждённым часто отказывают в помиловании из-за того, что они не признают вины.

— Помилование подразумевает, что человек осуждён. Иначе как миловать-то? Признаёт он вину — не признаёт. Я просто, честно говоря, не помню. По-моему, это в законе есть, что человек должен признать свою вину. Иначе если не признаёт, то как его миловать тогда? — заметил президент.

Владимир Путин пояснил, что признание Михаила Ходорковского было в письме к нему.

— Он косвенно признал. В письме ко мне признал [вину] и попросил его отпустить раньше срока, потому что у него мама болела, и я пошёл на это и помиловал его — для того, чтобы он мог общаться с мамой, — пояснил Путин.

Напомним, в мае 2005 года Михаил Ходорковский был приговорён к девяти годам лишения свободы за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. В 2010 году экс-главу ЮКОСа приговорили к 14 годам лишения свободы по другому уголовному делу. В декабре 2013 года президент России помиловал бывшего главу корпорации, и его освободили из колонии. Но Ходорковский вскоре бежал из страны. А уже в 2015 году Ходорковского вновь объявили в розыск по делу об убийстве мэра Нефтеюганска Владимира Петухова и покушении на предпринимателя Евгения Рыбина.