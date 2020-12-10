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Путин отреагировал на идею о широкой амнистии. Напомнил о печальном опыте царской России

Глава государства считает, что этот вопрос нужно рассматривать очень внимательно.

10 декабря 2020, 12:09

Президент России Владимир Путин согласился с предложением участников Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассмотреть возможность широкой амнистии в стране. Но глава государства подчеркнул, что торопиться в этом вопросе не нужно.

По поводу широкой амнистии надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию. Известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решётки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда, — напомнил Владимир Путин.

"Тюрьма замкнулась в себе". Депутат Шаргунов ответил на вопрос о возможности амнистии во время пандемии

"Тюрьма замкнулась в себе". Депутат Шаргунов ответил на вопрос о возможности амнистии во время пандемии

Общественный деятель считает, что бесправия за решёткой стало больше.

В феврале группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 года. Документ был отклонён. В нижней палате назвали неправильным создавать впечатление, что можно совершать преступления, а потом выйти на свободу по амнистии. В июне отмечалось, что Кремль не обсуждает этот вопрос.

Авторы
Михаил Аксёнов
Михаил Аксёнов

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