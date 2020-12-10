Путин отреагировал на идею о широкой амнистии. Напомнил о печальном опыте царской России

Президент России Владимир Путин согласился с предложением участников Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассмотреть возможность широкой амнистии в стране. Но глава государства подчеркнул, что торопиться в этом вопросе не нужно.

— По поводу широкой амнистии надо здесь внимательно посмотреть. Вы сослались на царскую Россию. Известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решётки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда, — напомнил Владимир Путин.

В феврале группа депутатов внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 года. Документ был отклонён. В нижней палате назвали неправильным создавать впечатление, что можно совершать преступления, а потом выйти на свободу по амнистии. В июне отмечалось, что Кремль не обсуждает этот вопрос.