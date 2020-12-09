В Туле ФСБ предотвратила вооружённое нападение на школу
У парня 2002 года рождения изъяли обрез охотничьего ружья.
Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
В Туле Федеральная служба безопасности предотвратила вооружённое нападение на учебное заведение. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, задержан молодой человек.
— Федеральной службой безопасности в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на учебное заведение, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.
В ФСБ пришло письмо от имени Моргенштерна о готовящемся взрыве в МосквеСотрудники выехали на место и провели эвакуацию.
У молодого человека изъяты обрез охотничьего ружья и гаджеты, в которых были материалы о подобных преступлениях. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение оружия").
Решается вопрос о дополнительной статье — по факту подготовки нападения на учебное заведение.
А в конце ноября ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве.
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