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В Туле ФСБ предотвратила вооружённое нападение на школу

У парня 2002 года рождения изъяли обрез охотничьего ружья.

9 декабря 2020, 09:59
<p>Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ</p>

Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ

В Туле Федеральная служба безопасности предотвратила вооружённое нападение на учебное заведение. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, задержан молодой человек.

Федеральной службой безопасности в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на учебное заведение, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

В ФСБ пришло письмо от имени Моргенштерна о готовящемся взрыве в Москве

В ФСБ пришло письмо от имени Моргенштерна о готовящемся взрыве в Москве

Сотрудники выехали на место и провели эвакуацию.

У молодого человека изъяты обрез охотничьего ружья и гаджеты, в которых были материалы о подобных преступлениях. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение оружия").

Решается вопрос о дополнительной статье — по факту подготовки нападения на учебное заведение.

А в конце ноября ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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