В Туле ФСБ предотвратила вооружённое нападение на школу

В Туле Федеральная служба безопасности предотвратила вооружённое нападение на учебное заведение. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ РФ, задержан молодой человек.

— Федеральной службой безопасности в Туле задержан местный житель 2002 года рождения, осуществлявший подготовку вооружённого нападения на учебное заведение, — говорится в сообщении ЦОС ФСБ РФ.

У молодого человека изъяты обрез охотничьего ружья и гаджеты, в которых были материалы о подобных преступлениях. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 222 УК РФ ("Незаконное приобретение и хранение оружия").

Решается вопрос о дополнительной статье — по факту подготовки нападения на учебное заведение.

А в конце ноября ФСБ сообщила о предотвращении терактов в Москве.