Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Дания обвинила россиянина в шпионаже

Он якобы передавал сведения о технологиях в сфере энергетики.

9 декабря 2020, 09:50

Фото © Pixabay

Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже гражданину России. Он якобы передавал российским спецслужбам информацию о местных энергетических технологиях.

Отмечается, что россиянин находится под стражей с июля 2020 года. Такие данные приводит датская газета Jyllands Posten.

Украинский экс-футболист Василенко получил 12 лет тюрьмы за шпионаж в России

Украинский экс-футболист Василенко получил 12 лет тюрьмы за шпионаж в России

Материалам дела присвоен гриф "секретно".

Ранее болгарская прокуратура обвинила двух российских дипломатов в шпионаже и возбудила уголовное дело. По её данным, граждане РФ с 2016 года якобы занимались поиском секретной информации о модернизации армии.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Выбор редакции

Мы в ответе за тех, кого привили. Российское правительство разрабатывает вакцину для норок

25 ноября, 21:40

Нидерланды обвинили двух российских дипломатов в шпионаже

10 декабря, 15:50

Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте МКС

сегодня в 11:47

Пьяный житель Екатеринбурга сломал нос женщине-врачу, приехавшей на вызов к ребёнку

сегодня в 11:36

"Фу, какая страшная!" Наташа Королёва испугала подписчиков внешним видом

сегодня в 12:01

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1