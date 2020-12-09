Дания обвинила россиянина в шпионаже

Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже гражданину России. Он якобы передавал российским спецслужбам информацию о местных энергетических технологиях.

Отмечается, что россиянин находится под стражей с июля 2020 года. Такие данные приводит датская газета Jyllands Posten.

Ранее болгарская прокуратура обвинила двух российских дипломатов в шпионаже и возбудила уголовное дело. По её данным, граждане РФ с 2016 года якобы занимались поиском секретной информации о модернизации армии.