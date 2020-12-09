Дания обвинила россиянина в шпионаже
Он якобы передавал сведения о технологиях в сфере энергетики.
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Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже гражданину России. Он якобы передавал российским спецслужбам информацию о местных энергетических технологиях.
Отмечается, что россиянин находится под стражей с июля 2020 года. Такие данные приводит датская газета Jyllands Posten.
Украинский экс-футболист Василенко получил 12 лет тюрьмы за шпионаж в РоссииМатериалам дела присвоен гриф "секретно".
Ранее болгарская прокуратура обвинила двух российских дипломатов в шпионаже и возбудила уголовное дело. По её данным, граждане РФ с 2016 года якобы занимались поиском секретной информации о модернизации армии.
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