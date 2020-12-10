Путин призвал не "вешать судимость" на людей за мелкие правонарушения
Это на всю жизнь ставит человека в жёсткие рамки, отметил президент.
Президент России Владимир Путин заявил, что за мелкие правонарушения на людей не нужно "вешать судимость". Об этом глава государства сказал в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
— Конечно, не нужно на людей вешать судимость и всё, что с этим связано, то, что тащится с человеком потом по жизни. Поэтому, если речь идёт о каких-то мелких правонарушениях, — ну, с кем не бывает, жизнь есть жизнь, не нужно загонять человека в такие жёсткие рамки, которые будут влиять, я повторяю, на всю его оставшуюся жизнь, — отметил российский лидер.
Путин оценил идею создания в России специального суда по правам человекаНо это потребует решения вопросов с финансированием и пересмотром имеющейся системы.
Ранее Путин согласился с предложением членов СПЧ рассмотреть возможность широкой амнистии в стране. Но глава государства подчеркнул, что торопиться в этом вопросе не нужно.
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