Путин оценил идею создания в России специального суда по правам человека
Но это потребует решения вопросов с финансированием и пересмотром имеющейся системы.
Президент России Владимир Путин считает, что идея создания российского суда по правам человека требует проработки. Так глава государства прокомментировал предложение Евгения Мысловского — члена СПЧ.
— Ваша идея о создании российского суда по правам человека — просто надо проработать... Все такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определённых систем. Это то же самое. Но, в принципе, мне кажется, идея сама по себе правильная, — сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
Путин отреагировал на идею о широкой амнистии. Напомнил о печальном опыте царской РоссииГлава государства считает, что этот вопрос нужно рассматривать очень внимательно.
Ранее Путин ответил на критику закона об иноагентах. Глава государства подчеркнул, что подобная маркировка организаций не ведёт к каким-либо запретам.
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