Путин оценил идею создания в России специального суда по правам человека

— Ваша идея о создании российского суда по правам человека — просто надо проработать... Все такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определённых систем. Это то же самое. Но, в принципе, мне кажется, идея сама по себе правильная, — сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.