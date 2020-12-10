Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Путин оценил идею создания в России специального суда по правам человека

Но это потребует решения вопросов с финансированием и пересмотром имеющейся системы.

10 декабря 2020, 12:22

Президент России Владимир Путин считает, что идея создания российского суда по правам человека требует проработки. Так глава государства прокомментировал предложение Евгения Мысловского — члена СПЧ.

Ваша идея о создании российского суда по правам человека — просто надо проработать... Все такие институты, как судебный следователь и так далее, они требуют и финансирования, и изменения определённых систем. Это то же самое. Но, в принципе, мне кажется, идея сама по себе правильная, — сказал российский лидер в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Путин отреагировал на идею о широкой амнистии. Напомнил о печальном опыте царской России

Путин отреагировал на идею о широкой амнистии. Напомнил о печальном опыте царской России

Глава государства считает, что этот вопрос нужно рассматривать очень внимательно.

Ранее Путин ответил на критику закона об иноагентах. Глава государства подчеркнул, что подобная маркировка организаций не ведёт к каким-либо запретам.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Выбор редакции

Путин выразил глубокие соболезнования в связи со смертью Гафта

сегодня в 09:29

Верховный суд США отклонил иск Техаса о признании недействительными итогов президентских выборов

сегодня в 01:35

"У него какое-то обострение". Джабаров ответил на заявление украинского дипломата о возвращении Крыма "силой"

сегодня в 10:51

На Алтае подростки устроили массовую драку из-за "неправильной" одежды — видео

сегодня в 12:24

Специалисты расшифровали послание серийного убийцы Зодиака

сегодня в 12:14

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1