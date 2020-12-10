Под Смоленском арестовали 15-летнего маньяка-душителя. Нападал на девочек

В Смоленской области отправлен в СИЗО подросток, который уже не раз нападал на девочек и душил их. До убийства дело не дошло. Возбуждено уголовное дело.

В середине ноября в деревне Кощино в пригороде областного центра в полицию поступило сообщение о нападении на двух сестёр-школьниц. Когда взрослых не было дома, к девочкам пришёл их 15-летний сосед Максим. Он хотел попросить у сверстницы учебник, чтобы сделать уроки. Но дома в тот момент оказалась только её сестра-первоклассница. Она впустила подростка и начала с ним играть.

Однако вскоре Максим набросился на девочку, стал её душить и избивать. Она несколько раз теряла сознание. От смерти её спасла старшая сестра, которая вернулась домой. Тогда школьник схватил нож и напал уже на неё. Девочка получила резаные раны руки и шеи.

Школьника задержали. Уже в полиции выяснилось, что за ним числится ещё одно нападение на девочку. Примерно два месяца назад он затащил за гаражи 16-летнюю Ольгу и стал душить собачьим поводком, пока она не потеряла сознание. Малолетний преступник до убийства тогда дело не довёл.

Как рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах региона, ранее школьник уже состоял на учёте в отделе по делам несовершеннолетних за кражу велосипеда. Затем его сняли с учёта из-за положительной динамики. А позже не проверяли, так как сообщений о нарушениях с его стороны не поступало. В школе он характеризовался в целом положительно. Воспитывается в полной семье, хотя вместо отца его воспитывает отчим. В двухкомнатной квартире живут впятером: родители, сын, дочь и бабушка.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Школьник пока находится в СИЗО, но скоро его направят на прохождение психиатрической экспертизы. Как отмечают источники, в ходе допросов он менял свои показания.

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала школьника, который до смерти забил родную бабушку.