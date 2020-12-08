Душил до слёз и поджигал. В Москве школьники пожаловались на жестокого актёра хоррор-квеста
По словам участников, актёр, изображавший маньяка, ходил с голым торсом и вёл себя неадекватно.
Фото © Pixabay
В Москве участница хоррор-квеста получила травму во время его прохождения. Об этом сообщает ГСУ СКР по столице.
О происшествии следователи узнали из СМИ. Как отмечает Пятый канал, актёр, изображавший маньяка, вёл себя неадекватно и нападал на детей. По словам одного из ребят, мужчина ходил с голым торсом, натянув майку на лицо. Он избивал, поджигал и душил школьников.
В Петербурге ребёнок в день рождения получил черепно-мозговую травму на квестеМальчик упал с трёхметровой высоты прямо на бетон.
— Моего брата он душил до слёз. Какой-то девочке он футболку приподнял и стал волосы поджигать на животе. Сумасшедший какой-то. И меня ударил тупым концом палки чуть ниже груди, — поделился подросток.
СКР организовал доследственную проверку. В игре принимали участие семь человек, одна из девочек получила травму, её характер не уточняется. В ходе разбирательства будет дана оценка действиям организаторов квеста, насколько развлекательное мероприятие соответствовало требованиям безопасности.
Ранее в Москве школьницу избили во время квеста.
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В Москве школьницу избили во время квеста
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