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Опубликовано 8 декабря 2020, 23:24
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Душил до слёз и поджигал. В Москве школьники пожаловались на жестокого актёра хоррор-квеста

По словам участников, актёр, изображавший маньяка, ходил с голым торсом и вёл себя неадекватно.

В Москве участница хоррор-квеста получила травму во время его прохождения. Об этом сообщает ГСУ СКР по столице.

О происшествии следователи узнали из СМИ. Как отмечает Пятый канал, актёр, изображавший маньяка, вёл себя неадекватно и нападал на детей. По словам одного из ребят, мужчина ходил с голым торсом, натянув майку на лицо. Он избивал, поджигал и душил школьников.

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Моего брата он душил до слёз. Какой-то девочке он футболку приподнял и стал волосы поджигать на животе. Сумасшедший какой-то. И меня ударил тупым концом палки чуть ниже груди, — поделился подросток.

СКР организовал доследственную проверку. В игре принимали участие семь человек, одна из девочек получила травму, её характер не уточняется. В ходе разбирательства будет дана оценка действиям организаторов квеста, насколько развлекательное мероприятие соответствовало требованиям безопасности.

Ранее в Москве школьницу избили во время квеста.

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Фото © Pixabay

Дарья Хомякова
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