Душил до слёз и поджигал. В Москве школьники пожаловались на жестокого актёра хоррор-квеста

В Москве участница хоррор-квеста получила травму во время его прохождения. Об этом сообщает ГСУ СКР по столице.

О происшествии следователи узнали из СМИ. Как отмечает Пятый канал, актёр, изображавший маньяка, вёл себя неадекватно и нападал на детей. По словам одного из ребят, мужчина ходил с голым торсом, натянув майку на лицо. Он избивал, поджигал и душил школьников.

— Моего брата он душил до слёз. Какой-то девочке он футболку приподнял и стал волосы поджигать на животе. Сумасшедший какой-то. И меня ударил тупым концом палки чуть ниже груди, — поделился подросток.

СКР организовал доследственную проверку. В игре принимали участие семь человек, одна из девочек получила травму, её характер не уточняется. В ходе разбирательства будет дана оценка действиям организаторов квеста, насколько развлекательное мероприятие соответствовало требованиям безопасности.