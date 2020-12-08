Путин поздравил россиян с Днём Героев Отечества

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Президент России Владимир Путин поздравил соотечественников с Днём Героев Отечества и отметил смелость и мужественность людей, совершавших героические поступки в разное время.

— Они удостоены высоких государственных наград: званий Героев России, СССР, орденов Славы и Святого Георгия. Мы свято, бережно чтим память обо всех защитниках нашей страны. Кто в разные исторические времена и исторические периоды — и в войне 1812 года, и в сражениях Первой мировой, и жесточайших испытаниях Великой Отечественной — не щадя себя боролся за независимость родины, отстаивал право самостоятельно и свободно определять свою судьбу. Их подвигу, самопожертвованию во имя наивысших целей и ценностей мы обязаны самим фактом своего существования! И наш долг — никогда не забывать об этом, — сказал Путин.

Президент выразил почтение современникам, которые с доблестью и честью выполняют свой воинский, человеческий и профессиональный долг, а также заметил, что история страны хранит большое количество имён, проявивших себя в боях, трудовых достижениях и гражданском служении. Путин отметил, что стремление россиян быть достойными истории великой страны рождает новых героев.

— Сегодня мы гордимся и нашими современниками, кто с доблестью и честью решает важнейшие задачи по укреплению суверенитета, обороноспособности государства, самоотверженно борется за жизнь людей в больницах и медцентрах, добивается впечатляющих свершений в интересах развития страны и тем самым показывает пример подлинного служения народу, обществу, Родине! — заметил глава государства.

Президент выразил убеждение, что летопись этой славы не прервётся, ведь качества, необходимые для проявления героизма, лежат в крови и характере нашего народа. Каждый человек, проявивший его, оставляет яркий след в истории страны и памяти человека.

Глава государства заключил, что такие качества, как стойкость, воля, а также искренняя любовь к отчизне обладают удивительной силой, для которой не существует преград и нет ничего невозможного.

Ранее Путин наградил медиков за самоотверженность и высокий профессионализм в борьбе с коронавирусом.