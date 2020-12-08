В США 14 военных уволили из-за случаев массовой гибели и изнасилований сослуживцев
Командование связало многочисленные инциденты с ошибками руководства.
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В США 14 рядовых и офицеров базы Форт-Худ в Техасе уволили после массовой гибели солдат и случаев сексуального насилия. Об этом сообщил министр сухопутных сил страны Райан Маккарти на пресс-конференции в Пентагоне. Трансляцию вёл телеканал CBS.
Власти приняли решение о проведении служебной проверки на военном объекте после того, как в июне было найдено тело 20-летней военнослужащей, без вести пропавшей в апреле. В ходе разбирательства обнаружилось 93 случая сексуального насилия и 25 смертей среди военнослужащих.
В США заявили о "предупреждении" в адрес РоссииЭто связано с недавними манёврами американских кораблей в Чёрном море.
— Я пришёл к выводу, что случившееся напрямую связано с ошибками руководства, — заключил Маккарти.
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