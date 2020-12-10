Собянин заверил, что работу метро в новогоднюю ночь ограничивать не будут
Также можно будет гулять по городу, но массовых мероприятий в столице не предусмотрено.
Фото © ТАСС / Григоров Гавриил
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в новогоднюю ночь часы работы метро ограничивать не планируется. Метрополитен и Московское центральное кольцо (МЦК) будут функционировать до утра, чтобы не допустить столпотворения пассажиров.
— Транспорт будет работать всю новогоднюю ночь, я имею в виду в первую очередь метро и МЦК. Мы не хотим, чтобы передвижение по городу сконцентрировалось в какие-то предновогодние часы, хотим, чтобы оно было более разряженное и плавное по всему периоду новогодних праздников, — сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Собянин рассказал, как будет работать общественный транспорт в Москве на Новый годМэр напомнил, что массовых мероприятий в столице не планируется.
Он отметил, что дополнительные ограничения и штрафы в праздничный период вводить власти не намерены.
— Конечно, москвичи будут гулять по улицам, паркам, скверам, но при этом никаких массовых специальных мероприятий мы устраивать не собираемся, — добавил столичный мэр.
Ранее Собянин назвал число москвичей, которых планируют привить от коронавируса. Он отметил, что в столице увеличивают мощности временных госпиталей, которые являются резервными. При этом плановую помощь окажут и обычным клиникам. Для этого есть и медицинские, и технологические возможности.
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