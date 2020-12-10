Россиянам рассказали, как легально срубить ёлку в лесу

Срубить живую ель в лесу на Новый год можно, но не любую и только после определённой процедуры. О ней рассказал телеканал "Санкт-Петербург".

Нужно обратиться в местное лесничество. Но прежде потребуется найти на сайте организации бланк договора в двух экземплярах. Также с собой нужно взять паспорт и, учитывая условия пандемии, маску и перчатки.

После того как представитель лесничества закончит с проверкой документов, он укажет место, где можно спилить заветное дерево. Это, скорее всего, будет часть леса, находящаяся у линии электропередачи. Такие участки в любом случае будут вырубаться, поэтому урона для экологии при вырубке новогодней ели не будет.

Такое дерево должно быть не выше трёх метров в высоту. При перевозке его домой гражданин должен быть готов предъявить сотрудникам ДПС, МВД или лесничим документы на ель, которые подтвердят, что дерево было спилено законно.

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