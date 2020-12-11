"Я в растерянности". Мэр российского города возмутился нежеланием жителей работать. Но они ему жёстко ответили

Мэр башкирского города Агиделя Фанис Гильванов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" заявил об обеспокоенности тем фактом, что местные жители не хотят устраиваться на работу, хотя вакантных мест, по его словам, очень много.

— Я в растерянности. Я теряю уверенность в нас, агидельцах. Я ничего уже не могу понять — какая работа нужна агидельцам? Шить мы не хотим, продавцами в магазинах не хотим, поварами не хотим, медсёстрами работать не хотим, врачами работать не хотим, преподавателями работать не хотим, сметчиком не хотим, архитектором не хотим, выполнять строительные работы на благоустройстве не хотим, работать водителями автобусов не хотим, электриками не хотим, мойщиками в автосервисе не хотим, — написал градоначальник.

Гильванов подчеркнул, что, если жители будут воротить нос от предлагаемых вакансий, в городе не смогут сохранить "даже поликлинику", не то что больницу. Соотечественников он призвал измениться, выразив опасения по поводу будущего детей и внуков.

В комментариях агидельцы отметили, что чиновнику стоило бы ознакомиться с понятием "достойная оплата труда" и прокомментировать разницу между своими доходами и средней городской зарплатой в размере тринадцати с половиной тысяч рублей в месяц. Предлагаемые вакансии они назвали "какой-то подработкой", указав, что на эти деньги "ни себя, ни семью не прокормить".

— Будет спрос — будет и предложение! Скорее всего, дело в маленькой заработной плате, — написал один из подписчиков.

При этом некоторые поддержали мэра, указав, что "нытиков много стало".

— Кто не хочет работать, тот любую причину найдёт, даже чужие деньги начнёт считать. Если человек умеет с любовью трудиться — на благо людей — и занимается саморазвитием, то и зарплата будет достойная, и доход будет, на жизнь всегда будет хватать, — написал пользователь Ильнур Шавалиев.

Ранее глава Минтруда заявил, что удалёнка не является поводом для снижения зарплаты.