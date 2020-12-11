Россияне стали чаще задумываться о переезде из малых городов

В России выросло число граждан, готовых к переезду внутри страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели специалисты Высшей школы экономики (ВШЭ), сообщает РБК.

Отмечается, что в 2020 году о смене места жительства на другой регион задумывалось 42% россиян, а в 2016 году эта доля составляла 28%. При этом 28% респондентов намерены найти новую работу в новом городе. Так, только 39% жителей крупных (не столичных) городов уверены, что смогут трудиться там, где живут. Такого же мнения придерживается меньше четверти обитателей средних и незначительная доля представителей малых городов и сёл.

Кроме того, 87% опрошенных жителей малых городов считают, что невозможно качественно обучиться выбранной профессии там, где они сейчас живут. Так же считают 67% жителей средних городов и 41% обитателей крупных (исключая Москву и Санкт-Петербург).

За четыре года к тому же резко сократилось число россиян, довольных тем населённым пунктом, в котором проживают сейчас, — 21% респондентов в 2020 году и 43% опрошенных в 2016-м. Москва, однако, выглядит наиболее привлекательной для своих жителей.

Как отмечают аналитики, за последнее время также выросло число факторов, которые подталкивают к переезду. Так, кроме поиска работы, получения образования и наличия хорошей инфраструктуры для проведения досуга в городе проживания, всё больше граждан стали обращать внимание на безопасность. Для регионов этот показатель вырос с 4% в 2016 году до 8% в текущем, а для москвичей (22% респондентов) стал одной из мотиваций для того, чтобы уехать.

Ранее Лайф рассказывал, что в Госдуме поддержали идею о выплате строителям по миллиону за переезд в провинцию.