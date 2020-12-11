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В Кремле допустили, что Путин к большой пресс-конференции запросит информацию по делу Сафронова

Эта тема накануне затрагивалась на встрече главы государства с членами Совета по правам человека.

11 декабря 2020, 09:23
<p>Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы. </p><p>Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская</p>

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов в Лефортовском суде Москвы.

Фото © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимиру Путину докладывали о деле Ивана Сафронова — советника главы "Роскосмоса", обвиняемого в госизмене. При этом в Кремле допустили, что к большой пресс-конференции глава государства запросит новую информацию по этому делу.

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Глава подчеркнул, что оно не касается периода, когда Сафронов работал журналистом.

Это, конечно, не приоритетный вопрос в ежедневной работе президента, президент не может быть информирован о деталях каждого следствия или каждого судебного дела. Также дело Сафронова не является главным делом на повестке дня президента, — указал представитель Кремля.

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Под стражей журналист проведёт ещё три месяца.

Напомним, что накануне эта тема затрагивалась на встрече главы государства с членами Совета по правам человека. Владимир Путин, комментируя дело Сафронова, сообщил, что тот оказался под следствием не за работу в качестве корреспондента, а за передачу информации во время своей деятельности в "Роскосмосе". Однако позже в "Роскосмосе" заявили, что вменяемые Сафронову эпизоды госизмены относятся к событиям до 2017 года.

Нет, президента не дезинформировали, — добавил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Расследование ведёт не "Роскосмос", расследование ведёт ФСБ.

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Заключённые, по её словам, получают всю необходимую медицинскую помощь.

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" всего около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, вины он не признаёт.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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