В Кремле допустили, что Путин к большой пресс-конференции запросит информацию по делу Сафронова

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил журналистам, что Владимиру Путину докладывали о деле Ивана Сафронова — советника главы "Роскосмоса", обвиняемого в госизмене. При этом в Кремле допустили, что к большой пресс-конференции глава государства запросит новую информацию по этому делу.

— Это, конечно, не приоритетный вопрос в ежедневной работе президента, президент не может быть информирован о деталях каждого следствия или каждого судебного дела. Также дело Сафронова не является главным делом на повестке дня президента, — указал представитель Кремля.

Напомним, что накануне эта тема затрагивалась на встрече главы государства с членами Совета по правам человека. Владимир Путин, комментируя дело Сафронова, сообщил, что тот оказался под следствием не за работу в качестве корреспондента, а за передачу информации во время своей деятельности в "Роскосмосе". Однако позже в "Роскосмосе" заявили, что вменяемые Сафронову эпизоды госизмены относятся к событиям до 2017 года.

— Нет, президента не дезинформировали, — добавил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Расследование ведёт не "Роскосмос", расследование ведёт ФСБ.

Напомним, Ивана Сафронова задержали утром 7 июля 2020 года, когда он выходил из подъезда. Молодой человек к тому моменту работал в "Роскосмосе" всего около двух месяцев, а до этого занимался журналистской деятельностью. Сафронова обвинили в передаче секретных сведений за границу, вины он не признаёт.