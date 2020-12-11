Песков рассказал, кому выгодны попытки дискредитировать российскую вакцину от коронавируса
В Кремле не против конкуренции, но политизацию этого процесса считают недопустимой.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Мировые фармацевтические гиганты используют не самые достойные методы для дискредитации российской вакцины от коронавируса. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, конкуренция всегда приветствуется, но в ситуации с вакцинами её быть не должно.
В Кремле прокомментировали отказ Турции от покупки вакцины "Спутник V"Там выразили уверенность, что препарат "обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией".
— Хорошо, когда эта конкуренция ведётся честно, да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке. Другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации вакцины, — указал представитель Кремля.
Он добавил, что первая российская разработка (препарат "Спутник V") "надёжная, хорошая и востребованная", несмотря на то что зарубежные фармацевтические гиганты "препятствуют вхождению нашей вакцины в различные страны".
Мишустин не исключил "взрывного спроса" на российские вакцины от ковидаОднако в первую очередь препаратом обеспечат россиян, подчеркнул премьер.
Ранее в Минобороны РФ заявили об информационной кампании против российской вакцины от ковида за границей, однако успешный практический опыт показывает эффективность и безопасность препарата.
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