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Песков рассказал, кому выгодны попытки дискредитировать российскую вакцину от коронавируса

В Кремле не против конкуренции, но политизацию этого процесса считают недопустимой.

11 декабря 2020, 09:19
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв</p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Мировые фармацевтические гиганты используют не самые достойные методы для дискредитации российской вакцины от коронавируса. Об этом в беседе с журналистами рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, конкуренция всегда приветствуется, но в ситуации с вакцинами её быть не должно.

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Там выразили уверенность, что препарат "обязательно сыграет очень важную роль в борьбе с пандемией".

Хорошо, когда эта конкуренция ведётся честно, да и особо конкуренции не должно быть на этом рынке. Другое дело, когда эта конкуренция политизируется, используются грязные методы по дискредитации вакцины, — указал представитель Кремля.

Он добавил, что первая российская разработка (препарат "Спутник V") "надёжная, хорошая и востребованная", несмотря на то что зарубежные фармацевтические гиганты "препятствуют вхождению нашей вакцины в различные страны".

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Однако в первую очередь препаратом обеспечат россиян, подчеркнул премьер.

Ранее в Минобороны РФ заявили об информационной кампании против российской вакцины от ковида за границей, однако успешный практический опыт показывает эффективность и безопасность препарата.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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