Медбрат из красной зоны завёл канал в TikTok и набирает сотни тысяч просмотров

Видео предоставлено Лайфу

Медбрат, работающий в красной зоне одного из госпиталей Челябинска, завёл канал в TikTok. 23-летний Амир Даутов помогает спасать пациентов с коронавирусом и снимает позитивные ролики о своих трудовых буднях. На его профиль в соцсети подписалось уже более 40 тысяч человек.

В реанимации ковидного госпиталя Амир трудится с июля. Также молодой человек учится на провизора в медицинской академии. А ещё в октябре он завёл свой канал в TikTok, где делится с подписчиками видеозаписями с работы. По словам парня, идея создания странички появилась у него в связи с увлечением монтажом.

Амир отметил, что коллеги по работе очень доброжелательно реагируют на его увлечение и всячески поддерживают в этом начинании, а периодически даже принимают участие в роликах. Кроме прочего, молодой человек увлекается футболом и ведёт здоровый образ жизни.

— Мне очень приятно, что кто-то вообще смотрит, тем более из моих родных, знакомых, — признаётся парень.

Ранее Лайф сообщал, что в мексиканском штате Чиуауа медбрат записал душераздирающее видеообращение для родных и друзей за сутки до своей смерти от коронавируса.