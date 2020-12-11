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Медбрат из красной зоны завёл канал в TikTok и набирает сотни тысяч просмотров

Амира поддерживают коллеги — они снимаются в его роликах.

11 декабря 2020, 09:18

Видео предоставлено Лайфу

Медбрат, работающий в красной зоне одного из госпиталей Челябинска, завёл канал в TikTok. 23-летний Амир Даутов помогает спасать пациентов с коронавирусом и снимает позитивные ролики о своих трудовых буднях. На его профиль в соцсети подписалось уже более 40 тысяч человек.

В реанимации ковидного госпиталя Амир трудится с июля. Также молодой человек учится на провизора в медицинской академии. А ещё в октябре он завёл свой канал в TikTok, где делится с подписчиками видеозаписями с работы. По словам парня, идея создания странички появилась у него в связи с увлечением монтажом.

Самым вирусным видео в TikTok оказалось то, где девушка просто кивает головой

Самым вирусным видео в TikTok оказалось то, где девушка просто кивает головой

На сегодняшний день число её подписчиков составляет 45,4 миллиона человек.

Амир отметил, что коллеги по работе очень доброжелательно реагируют на его увлечение и всячески поддерживают в этом начинании, а периодически даже принимают участие в роликах. Кроме прочего, молодой человек увлекается футболом и ведёт здоровый образ жизни.

Мне очень приятно, что кто-то вообще смотрит, тем более из моих родных, знакомых, — признаётся парень.

Ранее Лайф сообщал, что в мексиканском штате Чиуауа медбрат записал душераздирающее видеообращение для родных и друзей за сутки до своей смерти от коронавируса.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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