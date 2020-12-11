В России зафиксировали антирекорд по смертности от коронавируса за сутки

В России за прошедшие сутки зафиксировали антирекорд по смертности от коронавируса — жертвами инфекции за этот промежуток времени стали 613 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.





За последние сутки заболевание выявили у 28 585 человек в 84 регионах страны. При этом 16,1% новых пациентов не имели симптомов коронавируса. А полностью вылечился от CoViD-19 за этот же период 26 171 человек.

Лидерами по количеству случаев заражения за сутки стали Москва (+7215), Санкт-Петербург (+3779), Подмосковье (+1370), Нижегородская область (+495) и Республика Карелия (+427).

За всё время в России выявили 2 597 711 случаев коронавируса, из которых 45 893 закончились летальным исходом, а 2 059 840 пациентов смогли побороть болезнь.

Ранее вирусолог описал способы победы над CoViD-19.