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В России зафиксировали антирекорд по смертности от коронавируса за сутки

Болезнь за прошедшие 24 часа выявили у 28 585 человек.

11 декабря 2020, 08:12

Фото © Pixabay

В России за прошедшие сутки зафиксировали антирекорд по смертности от коронавируса — жертвами инфекции за этот промежуток времени стали 613 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением CoViD-19.

  • Фото © стопкоронавирус.рф
    Фото © стопкоронавирус.рф
  • Фото © стопкоронавирус.рф
    Фото © стопкоронавирус.рф

Фото © стопкоронавирус.рф

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За последние сутки заболевание выявили у 28 585 человек в 84 регионах страны. При этом 16,1% новых пациентов не имели симптомов коронавируса. А полностью вылечился от CoViD-19 за этот же период 26 171 человек.

Лидерами по количеству случаев заражения за сутки стали Москва (+7215), Санкт-Петербург (+3779), Подмосковье (+1370), Нижегородская область (+495) и Республика Карелия (+427).

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В США число жертв коронавируса превысило потери страны во Второй мировой войне

Общее число инфицированных превышает 15,5 миллиона.

За всё время в России выявили 2 597 711 случаев коронавируса, из которых 45 893 закончились летальным исходом, а 2 059 840 пациентов смогли побороть болезнь.

Ранее вирусолог описал способы победы над CoViD-19.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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