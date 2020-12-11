У четверых испытателей американской вакцины от коронавируса развился паралич лица
Эксперты не увидели прямой связи между инъекцией и побочным эффектом.
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У четырёх человек, получивших вакцину от коронавируса Pfizer в ходе клинических испытаний, развился паралич Белла, форма временного паралича лицевого нерва. Об этом сообщает Daily Mail.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что тревожный и редкий побочный эффект вряд ли был вызван препаратом, однако регулятор порекомендовал врачам внимательно следить за состоянием пациентов.
Отмечается, что паралич Белла может случиться с кем угодно в любое время и его причина неизвестна, хотя вирусные респираторные инфекции, в том числе коронавирус, считаются фактором риска. Также он может возникать у беременных и диабетиков. Обычно заболевание проходит само по себе, но иногда может вызвать обвисание одной стороны лица в течение нескольких недель.
Испытатели австралийской вакцины от ковида сдали положительные тесты на ВИЧПравительство страны решило свернуть программу по испытанию этого препарата.
FDA заявило, что в настоящее время нет чёткой причинно-следственной связи между введением вакцины и указанным побочным эффектом.
Ранее Лайф сообщал о смерти шести участников испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer. Четыре летальных исхода произошли в группе, которой досталась вакцина, два — в группе людей, которым вводили плацебо. Половина из них были старше 55 лет.
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