Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

У четверых испытателей американской вакцины от коронавируса развился паралич лица

Эксперты не увидели прямой связи между инъекцией и побочным эффектом.

11 декабря 2020, 05:07

Фото © Pixabay

У четырёх человек, получивших вакцину от коронавируса Pfizer в ходе клинических испытаний, развился паралич Белла, форма временного паралича лицевого нерва. Об этом сообщает Daily Mail.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявило, что тревожный и редкий побочный эффект вряд ли был вызван препаратом, однако регулятор порекомендовал врачам внимательно следить за состоянием пациентов.

Отмечается, что паралич Белла может случиться с кем угодно в любое время и его причина неизвестна, хотя вирусные респираторные инфекции, в том числе коронавирус, считаются фактором риска. Также он может возникать у беременных и диабетиков. Обычно заболевание проходит само по себе, но иногда может вызвать обвисание одной стороны лица в течение нескольких недель.

Испытатели австралийской вакцины от ковида сдали положительные тесты на ВИЧ

Испытатели австралийской вакцины от ковида сдали положительные тесты на ВИЧ

Правительство страны решило свернуть программу по испытанию этого препарата.

FDA заявило, что в настоящее время нет чёткой причинно-следственной связи между введением вакцины и указанным побочным эффектом.

Ранее Лайф сообщал о смерти шести участников испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Pfizer. Четыре летальных исхода произошли в группе, которой досталась вакцина, два — в группе людей, которым вводили плацебо. Половина из них были старше 55 лет.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1