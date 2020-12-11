Академик назвал опасных суперраспространителей ковида в России

Самыми опасными распространителями коронавируса в России являются люди, которые находятся в замкнутых помещениях, где не соблюдают безопасную дистанцию и не носят маски. Такое мнение выразил академик РАН Александр Горелов.

По его словам, классический пример — это общественный транспорт. В нём в числе прочего нет циркуляции воздуха и обеззараживания. Учёный добавил, что суперраспространителем CoViD-19 человек становится в определённых условиях, а не в зависимости от особенностей организма.

— Если у человека тяжёлая форма, он кашляет постоянно, то и вероятность заразиться от него возрастает. Но в закрытых помещениях при длительном контакте легко можно заразиться и от бессимптомного, — подчеркнул Горелов в интервью "Ленте.ру".

Академик добавил, что опасными становятся те носители ковида, которые забывают о главном правиле — оставаться дома, если заболели. Он привёл в пример случай суперраспространения инфекции в Южной Корее, когда женщина пришла в церковь и заразила 1200 человек.

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