Испытатели австралийской вакцины от ковида сдали положительные тесты на ВИЧ

У нескольких участников испытаний австралийской вакцины от коронавируса обнаружены ложноположительные результаты тестов на ВИЧ-инфекцию. Об этом говорится в заявлении Университета Квинсленда (Австралия) и биотехнологической компании CSL Limited.

— После консультаций с австралийским правительством испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазе не будут продолжены, — указано в заявлении.

Повторные тесты показали отрицательный результат. Отмечается, что иммунный ответ на один из компонентов препарата создаёт помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию.

По словам главного санитарного врача Австралии Брендона Мёрфи, в начале исследований риск ложноположительных тестов на ВИЧ оценивался как чрезвычайно низкий и все были удивлены, увидев результаты анализов. При создании вакцины специалисты использовали фрагменты шиповидного белка ВИЧ и проинформировали добровольцев о частичной возможной иммунной реакции на этот компонент.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что вакцина, давшая подобный побочный эффект, исключается из правительственной стратегии по решению Комитета нацбезопасности, а ресурсы будут перенаправлены на закупку дополнительных доз трёх других препаратов.

Ранее Лайф сообщал, что хакеры похитили данные об американской вакцине от коронавируса.