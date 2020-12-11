Испытатели австралийской вакцины от ковида сдали положительные тесты на ВИЧ
Правительство страны решило свернуть программу по испытанию этого препарата.
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У нескольких участников испытаний австралийской вакцины от коронавируса обнаружены ложноположительные результаты тестов на ВИЧ-инфекцию. Об этом говорится в заявлении Университета Квинсленда (Австралия) и биотехнологической компании CSL Limited.
— После консультаций с австралийским правительством испытания вакцины UQ-CSL v451 во второй и третьей фазе не будут продолжены, — указано в заявлении.
Повторные тесты показали отрицательный результат. Отмечается, что иммунный ответ на один из компонентов препарата создаёт помехи при проведении тестов на ВИЧ-инфекцию.
Инфекционист объяснил, почему скончались участники испытаний вакцины PfizerПо словам эксперта, от внезапной гибели не застрахован ни один человек, эффективность вакцины может не иметь к этому никакого отношения.
По словам главного санитарного врача Австралии Брендона Мёрфи, в начале исследований риск ложноположительных тестов на ВИЧ оценивался как чрезвычайно низкий и все были удивлены, увидев результаты анализов. При создании вакцины специалисты использовали фрагменты шиповидного белка ВИЧ и проинформировали добровольцев о частичной возможной иммунной реакции на этот компонент.
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что вакцина, давшая подобный побочный эффект, исключается из правительственной стратегии по решению Комитета нацбезопасности, а ресурсы будут перенаправлены на закупку дополнительных доз трёх других препаратов.
Ранее Лайф сообщал, что хакеры похитили данные об американской вакцине от коронавируса.
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