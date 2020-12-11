Доктор Комаровский объяснил, почему потеря обоняния при ковиде опасна для жизни

Потеря обоняния является одним из наиболее распространённых симптомов коронавируса, однако помимо бытовых проблем существуют ещё и опасности для здоровья. О них рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.

— Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов, — сказал Комаровский в видеоролике на своём ютуб-канале.

В таком случае медик посоветовал тщательнее проверять продукты перед употреблением, а также прибегать к помощи родных.

Второй опасностью врач назвал неспособность ощутить запах дыма и газа, что особенно актуально в отопительный сезон. Для решения проблемы Комаровский порекомендовал установить датчики и внимательно следить за оборудованием, ведь это может спасти жизнь.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно лежать при коронавирусе.