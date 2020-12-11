Доктор Комаровский объяснил, почему потеря обоняния при ковиде опасна для жизни
Сложности возникают при выполнении простых ежедневных действий.
Потеря обоняния является одним из наиболее распространённых симптомов коронавируса, однако помимо бытовых проблем существуют ещё и опасности для здоровья. О них рассказал врач и телеведущий Евгений Комаровский.
— Первая ситуация связана с тем, что посредством обоняния мы, в принципе, определяем качество продуктов, — сказал Комаровский в видеоролике на своём ютуб-канале.
В таком случае медик посоветовал тщательнее проверять продукты перед употреблением, а также прибегать к помощи родных.
Биолог заявила, что потеря обоняния при коронавирусе опасна для мозга человекаПо её словам, вирус может проникать через обонятельный эпителий — клетки в носовой полости.
Второй опасностью врач назвал неспособность ощутить запах дыма и газа, что особенно актуально в отопительный сезон. Для решения проблемы Комаровский порекомендовал установить датчики и внимательно следить за оборудованием, ведь это может спасти жизнь.
Ранее доктор Комаровский рассказал, как правильно лежать при коронавирусе.
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