Пасечники не болеют. Учёные предложили бороться с коронавирусом при помощи пчелиного яда

Немецкие учёные из клиники "Ортенау Оффенбург" и Йенского университета имени Фридриха Шиллера предложили бороться с ковидом пчелиным ядом, обладающим противовирусным эффектом. Результаты их исследования опубликованы в журнале Toxicon.

Для проверки этой гипотезы они опросили пасечников страны. 41% респондентов сообщили, что не заболели, хотя контактировали с носителями вируса, 37% также не подхватили вирус, хотя, возможно, сталкивались с заражёнными. Многие опрошенные отметили, что принимали прополис — вещество, которое пчёлы используют для замазывания щелей в улье.

Немногочисленные заболевшие пасечники рассказали, что тяжесть некоторых симптомов при коронавирусе коррелировала с реакцией на укусы пчёл. Так, усталость и боли в горле сильнее выражались у чувствительных к укусам, а более лёгкие симптомы испытывали те, кто их почти не замечал.

— Поскольку противовирусные эффекты пчелиного яда были обнаружены в нескольких исследованиях, мы не можем исключать, что введение пчелиного яда при заболевании CoViD-19 может иметь прямой профилактический или смягчающий эффект, — отметили авторы исследования.

При этом они уточняют, что пчелиный яд нужно использовать в самом начале болезни, тогда он будет работать.

О том, что пчеловоды имеют очень хорошую иммунную систему, рассказала директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Мария Ведунова.

— Их иммунитет качественно отличается от иммунитета среднестатистического горожанина. Кроме того, пчеловоды известны как люди с редкой аллергией на продукты их производства, — цитируют Ведунову "Известия".

Заведующая кафедрой физиологии и анатомии института Анна Дерюгина заметила, что разные продукты пчеловодства могут помочь в борьбе с коронавирусом. Тот же прополис, по её словам, увеличивает выработку антител.

Однако некоторые специалисты сомневаются в эффективности такой профилактики, так как научных доказательств пока нет.

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