Вирусолог описал способ победы над коронавирусом
Ныне существующие препараты, по его словам, тяжелы в применении и обладают изрядной токсичностью.
Чтобы успешно противостоять коронавирусу, необходимо установить точные причины устойчивости некоторых людей к этой инфекции, считает вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.
— Мы знаем много случаев, когда люди просто устойчивы к этому вирусу, об этом постоянно говорят. А дальше что? Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей, — цитирует вирусолога радио Sputnik.
Специалист посчитал, что причины могут быть либо генетического, либо иммунологического характера.
В российском регионе разработали препарат, подавляющий коронавирусОн способен снижать вирусную нагрузку ковида в 13 раз.
После этого нужно создать химиотерапевтические препараты, которые покажут высокоэффективный результат против CoViD-19, отметил Чепурнов. Вирусолог добавил, что подобные средства уже удалось разработать в борьбе с гепатитом С. Нынешние же препараты против ковида тяжелы в применении и обладают изрядной токсичностью, заключил эксперт.
Ранее инфекционист Галина Гольцман оценила риск повторного заражения коронавирусом.
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