Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 17

Вирусолог описал способ победы над коронавирусом

Ныне существующие препараты, по его словам, тяжелы в применении и обладают изрядной токсичностью.

11 декабря 2020, 01:12

Чтобы успешно противостоять коронавирусу, необходимо установить точные причины устойчивости некоторых людей к этой инфекции, считает вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

Мы знаем много случаев, когда люди просто устойчивы к этому вирусу, об этом постоянно говорят. А дальше что? Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей, — цитирует вирусолога радио Sputnik.

Специалист посчитал, что причины могут быть либо генетического, либо иммунологического характера.

В российском регионе разработали препарат, подавляющий коронавирус

В российском регионе разработали препарат, подавляющий коронавирус

Он способен снижать вирусную нагрузку ковида в 13 раз.

После этого нужно создать химиотерапевтические препараты, которые покажут высокоэффективный результат против CoViD-19, отметил Чепурнов. Вирусолог добавил, что подобные средства уже удалось разработать в борьбе с гепатитом С. Нынешние же препараты против ковида тяжелы в применении и обладают изрядной токсичностью, заключил эксперт.

Ранее инфекционист Галина Гольцман оценила риск повторного заражения коронавирусом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1