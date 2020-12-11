Вирусолог описал способ победы над коронавирусом

Чтобы успешно противостоять коронавирусу, необходимо установить точные причины устойчивости некоторых людей к этой инфекции, считает вирусолог, ведущий научный сотрудник Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

— Мы знаем много случаев, когда люди просто устойчивы к этому вирусу, об этом постоянно говорят. А дальше что? Необходимо мощнейшее генетико-аналитическое исследование или иммунологическое исследование, чтобы разобраться, каковы причины устойчивости у людей, — цитирует вирусолога радио Sputnik.

Специалист посчитал, что причины могут быть либо генетического, либо иммунологического характера.

После этого нужно создать химиотерапевтические препараты, которые покажут высокоэффективный результат против CoViD-19, отметил Чепурнов. Вирусолог добавил, что подобные средства уже удалось разработать в борьбе с гепатитом С. Нынешние же препараты против ковида тяжелы в применении и обладают изрядной токсичностью, заключил эксперт.

Ранее инфекционист Галина Гольцман оценила риск повторного заражения коронавирусом.