Учёные назвали витамин, снижающий смертность от коронавируса в три раза
Организм использует его для поддержки иммунной системы.
Витамин С помогает снизить смертность от коронавирусной инфекции в три раза. К такому выводу пришла международная группа учёных, результаты их исследования опубликованы в журнале Nutrients.
Согласно данным работы, употребление витамина С помогает уменьшить число тяжёлых случаев болезни, вызванной коронавирусом, и, как следствие, летальных исходов сразу на 68%. Также ежедневный приём 6–24 граммов витамина позволит снизить продолжительность пребывания на аппарате искусственной вентиляции лёгких в случае заражения.
Врач назвал лекарства, которыми нужно запастись в период пандемии коронавирусаОн также призвал граждан не злоупотреблять витамином D.
Организм, как отметила один из авторов исследования, Анитра Карр, использует витамин С для поддержания иммунной системы. Человек, по её словам, относится к тем немногим видам, которые неспособны вырабатывать витамин С самостоятельно.
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