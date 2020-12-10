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Учёные назвали витамин, снижающий смертность от коронавируса в три раза

Организм использует его для поддержки иммунной системы.

10 декабря 2020, 22:34
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Витамин С помогает снизить смертность от коронавирусной инфекции в три раза. К такому выводу пришла международная группа учёных, результаты их исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Согласно данным работы, употребление витамина С помогает уменьшить число тяжёлых случаев болезни, вызванной коронавирусом, и, как следствие, летальных исходов сразу на 68%. Также ежедневный приём 6–24 граммов витамина позволит снизить продолжительность пребывания на аппарате искусственной вентиляции лёгких в случае заражения.

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Он также призвал граждан не злоупотреблять витамином D.

Организм, как отметила один из авторов исследования, Анитра Карр, использует витамин С для поддержания иммунной системы. Человек, по её словам, относится к тем немногим видам, которые неспособны вырабатывать витамин С самостоятельно.

Ранее больным коронавирусом россиянам предложили альтернативу шампанскому на Новый год.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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