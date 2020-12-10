Запасы к празднику. Какие продукты для новогоднего стола выгодно купить в "Пятёрочке", "Дикси" и "Магните" уже сейчас
До Нового года осталось менее трёх недель, и в супермаркетах уже появились праздничные скидки на товары. Лайф составил рейтинг самых выгодных предложений в "Пятёрочке", "Дикси" и "Магните".
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"Дикси" — ингредиенты для новогоднего оливье
Фото © ТАСС / Андрей Гордеев
До 13 декабря в супермаркетах "Дикси" можно заранее приобрести всё, что необходимо для одного из самых традиционных блюд новогоднего стола — салата оливье.
Филе цыплёнка стоит ниже на 30%, чем обычно. В охлаждённом виде продукт до праздника, конечно, не доживёт. Но его можно заморозить на несколько дней, чтобы не переплачивать в преддверии торжества. Солёные огурцы "Дядя Ваня" в "Дикси" сейчас продаются со скидкой 38%, а зелёный горошек дешевле на 46%.
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Килограмм белого картофеля стоит около 50 рублей, а моркови — около 40 рублей. Если рецепт оливье с докторской колбасой потребителю нравится больше, чем с куриным филе, можно заранее купить колбасу со скидкой до 50%, но нужно обратить внимание на срок годности, чтобы продукт не испортился до праздника.
Майонез "Слобода" для заправки салата сейчас стоит 60 рублей. Также в "Дикси" можно заранее купить игристое вино. "Советское" шампанское стоит 220 рублей за бутылку, а "Российское" — 164 рубля.
"Пятёрочка" — деликатесы на закуску
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
В "Пятерочке" до 14 декабря можно приобрести шпроты для бутербродов с 40-процентной скидкой, а сервелат — в два раза дешевле, если купить сразу две упаковки.
Конфеты "Рафаэлло", которые принято дарить коллегам на любой праздник и баловать близких по приятным поводам, также продаются по акции — 200 рублей за коробку вместо 314.
Оливки сейчас дешевле на 25%, а "Ламбер" и солёная форель — на 31%. Распространяются скидки и на алкогольные напитки: виски, шампанское и вино можно приобрести на 16–17% дешевле, а на некоторые бренды коньяка цена снижена на 25%.
"Магнит" — сыры и колбасы
Фото © ТАСС / Виталий Тимкив
Праздничный стол сложно представить без мясной и сырной нарезки. В "Магните" до 15 декабря сыр "Карлов двор" и плавленый сыр квадратиками стоят дешевле на 26%, "Гауда" — на 22%, а "Купеческий" — на 28%.
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Мясные деликатесы также можно купить выгодно в эти выходные. Например, цена на "Фермерскую" корейку снижена на 19%, а сырокопчёная колбаса "Юбилейная" дешевле на 53%.
Колбаса "Краковская", "Сальчичон", сервелат "Зернистый" стоят на 50% меньше, чем обычно. А паштет "Деревенский" и колбаса "Докторская" снизились в цене на 30%.
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