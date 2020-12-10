Специализировавшийся на поездках в Китай российский туроператор объявил о закрытии из-за пандемии
В ближайшее время клиенты смогут обратиться в страховую компанию за компенсацией ущерба.
Фото © Facebook / rustour.travel
Туроператор "Русь-тур" принял решение прекратить свою деятельность, об этом сообщил Ростуризм.
Заявление было подано 7 декабря. Компания специализировалась на путешествиях в Китай и с учётом сложившейся эпидемиологической обстановки была вынуждена объявить о закрытии.
Приморские туроператоры нашли замену путешественникам из КитаяДля большинства отелей, ресторанов и кафе в регионе гости из Азии были основным источником дохода.
Ростуризм исключил туроператора из Единого федерального реестра. В ведомстве отметили, что компания "Русь-тур" в период пандемии проявила высокую ответственность и оперативно вывезла россиян из КНР.
Компенсацию за реальный ущерб от закрытия клиенты смогут получить через страховую компанию "Согласие", порядок обращений будет разъяснён в ближайшее время.
В июне из-за пандемии коронавируса о прекращении своей деятельности объявил крупный российский туроператор "Ника", который был основан в 1993 году.
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