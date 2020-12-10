Журнал Time назвал кандидатов на звание "Человек года". Трое из них американцы
В прошлом году его удостоилась юная шведская экоактивистка Грета Тунберг.
Журнал Time огласил список кандидатов на ежегодное звание "Человек года". Он опубликован на сайте издания.
В шорт-лист попали действующий президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден, по предварительным результатам, выигравший выборы 2020 года.
Журнал Time назвал 2020 год худшим в мировой историиИздание приблизило его по негативному эффекту к годам во время двух мировых войн и пандемии гриппа почти столетней давности.
Кроме того, в списке оказался главный инфекционист США Энтони Фаучи и собирательный образ медицинских работников, трудящихся в условиях пандемии коронавируса, а также участники движения за расовую справедливость.
Журнал вручает звание с 1927 года. Как правило, это индивидуальная награда, однако она может быть и коллективной. Титул "Человек года" присуждается тем персонам, кто оказал наибольшее влияние на страну и мир. В 2019 году эту награду вручили шведской экоактивистке Грете Тунберг.
Ранее Лайф сообщал, что агентство Bloomberg опубликовало список самых значимых личностей 2020 года.
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