Журнал Time назвал кандидатов на звание "Человек года". Трое из них американцы

Издание приблизило его по негативному эффекту к годам во время двух мировых войн и пандемии гриппа почти столетней давности.

Журнал Time назвал 2020 год худшим в мировой истории Издание приблизило его по негативному эффекту к годам во время двух мировых войн и пандемии гриппа почти столетней давности.

Кроме того, в списке оказался главный инфекционист США Энтони Фаучи и собирательный образ медицинских работников, трудящихся в условиях пандемии коронавируса, а также участники движения за расовую справедливость.

Журнал вручает звание с 1927 года. Как правило, это индивидуальная награда, однако она может быть и коллективной. Титул "Человек года" присуждается тем персонам, кто оказал наибольшее влияние на страну и мир. В 2019 году эту награду вручили шведской экоактивистке Грете Тунберг.