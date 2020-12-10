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Журнал Time назвал кандидатов на звание "Человек года". Трое из них американцы

В прошлом году его удостоилась юная шведская экоактивистка Грета Тунберг.

10 декабря 2020, 22:44

Журнал Time огласил список кандидатов на ежегодное звание "Человек года". Он опубликован на сайте издания.

В шорт-лист попали действующий президент США Дональд Трамп и демократ Джо Байден, по предварительным результатам, выигравший выборы 2020 года.

Журнал Time назвал 2020 год худшим в мировой истории

Журнал Time назвал 2020 год худшим в мировой истории

Издание приблизило его по негативному эффекту к годам во время двух мировых войн и пандемии гриппа почти столетней давности.

Кроме того, в списке оказался главный инфекционист США Энтони Фаучи и собирательный образ медицинских работников, трудящихся в условиях пандемии коронавируса, а также участники движения за расовую справедливость.

Журнал вручает звание с 1927 года. Как правило, это индивидуальная награда, однако она может быть и коллективной. Титул "Человек года" присуждается тем персонам, кто оказал наибольшее влияние на страну и мир. В 2019 году эту награду вручили шведской экоактивистке Грете Тунберг.

Ранее Лайф сообщал, что агентство Bloomberg опубликовало список самых значимых личностей 2020 года.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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