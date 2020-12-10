В НАТО отрицают проведение первых за 10 лет совместных учений с ВМФ России

НАТО не планирует проводить совместные учения с Военно-морским флотом России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб-квартиру альянса.

— У НАТО нет никаких запланированных совместных с Россией учений. Всё наше практическое военное сотрудничество остаётся замороженным, — заявили в штаб-квартире, отметив, что данное решение было принято в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ.

Ситуацию разъяснил источник агентства в Брюсселе. По его словам, в учениях у побережья Пакистана примут участие корабли отдельных государств НАТО, Великобритании и Турции. При этом они будут представлять именно свои страны, а не альянс в целом.

Напомним, накануне о договорённости провести первые за 10 лет совместные учения со странами НАТО сообщила пресс-служба Черноморского флота.