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В НАТО отрицают проведение первых за 10 лет совместных учений с ВМФ России

По данным СМИ, в манёврах примут участие корабли отдельных государств альянса. При этом будут представлять свои страны, а не организацию в целом.

10 декабря 2020, 22:09

Фото © Pixabay

НАТО не планирует проводить совместные учения с Военно-морским флотом России, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на штаб-квартиру альянса.

У НАТО нет никаких запланированных совместных с Россией учений. Всё наше практическое военное сотрудничество остаётся замороженным, — заявили в штаб-квартире, отметив, что данное решение было принято в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ.

Ситуацию разъяснил источник агентства в Брюсселе. По его словам, в учениях у побережья Пакистана примут участие корабли отдельных государств НАТО, Великобритании и Турции. При этом они будут представлять именно свои страны, а не альянс в целом.

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Как отметили эксперты, вооружение российского флота позволяет не бояться любого противника.

Напомним, накануне о договорённости провести первые за 10 лет совместные учения со странами НАТО сообщила пресс-служба Черноморского флота.

Авторы
Хомякова Дарья
Хомякова Дарья

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