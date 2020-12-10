Украинская певица решила отказаться от концертов в РФ, чтобы направить россиян на "путь истинный"
Она назвала лицемерами артистов, рассматривающих музыку вне политики.
Фото © Instagram / the_hardkiss
Вокалистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина сообщила об отказе выступать на территории РФ, чтобы таким образом направить россиян на "путь истинный".
По её словам, выступать в России и говорить, что "мы вне политики" — лицемерие.
— Показывая таким образом несогласие, мы свою публику там тоже как-то направляем на путь истинный, — сказала Санина в интервью ютуб-каналу "Ходят слухи".
Артистка надеется, что такое решение заставит российских слушателей задуматься.
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