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Категорий: 17

Украинская певица решила отказаться от концертов в РФ, чтобы направить россиян на "путь истинный"

Она назвала лицемерами артистов, рассматривающих музыку вне политики.

10 декабря 2020, 21:43
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<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CIoPgUXFkwz/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">the_hardkiss</a></p>

Фото © Instagram / the_hardkiss

Вокалистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина сообщила об отказе выступать на территории РФ, чтобы таким образом направить россиян на "путь истинный".

По её словам, выступать в России и говорить, что "мы вне политики" — лицемерие.

Показывая таким образом несогласие, мы свою публику там тоже как-то направляем на путь истинный, — сказала Санина в интервью ютуб-каналу "Ходят слухи".

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Всё дело в том, что он посещал Крым.

Артистка надеется, что такое решение заставит российских слушателей задуматься.

Ранее на Украине назвали главный способ помириться с Россией.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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