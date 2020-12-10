ЕС на полгода продлил санкции против России
Теперь принятое решение должен утвердить Совет ЕС.
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Саммит ЕС принял решение на полгода продлить экономические санкции против России. Об этом в "Твиттере" сообщил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.
— Европейский совет утвердил итоговое заявление об отношениях ЕС — США и решение о продлении санкций в отношении России, — написал Лейтс.
Теперь его должен утвердить Совет ЕС.
В итоговом заявлении лидеры Евросоюза предлагают новой администрации США провести перезагрузку отношений и активизировать трансатлантическое сотрудничество по всем направлениям.
В Германии подсчитали убытки Евросоюза от антироссийских санкций. Счёт идёт на миллиардыУсиление ограничений приведёт к значительным экономическим потерям, отметили эксперты.
Напомним, в четверг новые санкции против России ввели США и Великобритания. В них фигурируют несколько человек и организации, имеющие отношение к Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров предупредил, что санкции ещё аукнутся Вашингтону.
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