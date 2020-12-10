ЕС на полгода продлил санкции против России

Саммит ЕС принял решение на полгода продлить экономические санкции против России. Об этом в "Твиттере" сообщил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

— Европейский совет утвердил итоговое заявление об отношениях ЕС — США и решение о продлении санкций в отношении России, — написал Лейтс.

Теперь его должен утвердить Совет ЕС.

В итоговом заявлении лидеры Евросоюза предлагают новой администрации США провести перезагрузку отношений и активизировать трансатлантическое сотрудничество по всем направлениям.

Напомним, в четверг новые санкции против России ввели США и Великобритания. В них фигурируют несколько человек и организации, имеющие отношение к Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров предупредил, что санкции ещё аукнутся Вашингтону.