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Категорий: 17

ЕС на полгода продлил санкции против России

Теперь принятое решение должен утвердить Совет ЕС.

10 декабря 2020, 20:48

Фото © Pixabay

Саммит ЕС принял решение на полгода продлить экономические санкции против России. Об этом в "Твиттере" сообщил представитель главы Евросовета Баренд Лейтс.

Европейский совет утвердил итоговое заявление об отношениях ЕС — США и решение о продлении санкций в отношении России, — написал Лейтс.

Теперь его должен утвердить Совет ЕС.

В итоговом заявлении лидеры Евросоюза предлагают новой администрации США провести перезагрузку отношений и активизировать трансатлантическое сотрудничество по всем направлениям.

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Усиление ограничений приведёт к значительным экономическим потерям, отметили эксперты.

Напомним, в четверг новые санкции против России ввели США и Великобритания. В них фигурируют несколько человек и организации, имеющие отношение к Чечне. Глава республики Рамзан Кадыров предупредил, что санкции ещё аукнутся Вашингтону.

Авторы
Никонов Никита
Никонов Никита

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